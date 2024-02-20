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20 февраля, 13:00

"Кто не с ними, будут брать силой": Лукашенко призвал быть готовыми к войне с Западом

Лукашенко призвал ментально и стратегически подготовиться к возможной войне

Белоруссии не нужна война, однако к ней необходимо ментально подготовиться. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе расширенного совещания с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

"Беларуси война не нужна, но к ней надо быть готовыми и ментально, и стратегически", — сказал глава государства.

Президент страны призвал отбросить иллюзии о возможности урегулирования глобального конфликта дипломатическим путём, так как установка Запада на фоне окончательной дискредитации международных организаций такова: "Тех, кто не с ними, будут брать силой". Лукашенко отметил, что в нынешних реалиях крайне важно трезво оценивать обстановку и действовать на опережение.

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Ранее Александр Лукашенко раскрыл численность сил НАТО, стянутых к границам России и Белоруссии. Так, у наших рубежей на данный момент находится около 32 тысяч военнослужащих и множество военной техники.

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President.gov.by

Матвей Константинов
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