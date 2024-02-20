"Кто не с ними, будут брать силой": Лукашенко призвал быть готовыми к войне с Западом

Белоруссии не нужна война, однако к ней необходимо ментально подготовиться. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе расширенного совещания с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

"Беларуси война не нужна, но к ней надо быть готовыми и ментально, и стратегически", — сказал глава государства.

Президент страны призвал отбросить иллюзии о возможности урегулирования глобального конфликта дипломатическим путём, так как установка Запада на фоне окончательной дискредитации международных организаций такова: "Тех, кто не с ними, будут брать силой". Лукашенко отметил, что в нынешних реалиях крайне важно трезво оценивать обстановку и действовать на опережение.