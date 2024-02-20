В Крыму объявили денежное вознаграждение за поимку опасного морского хищника

Сотрудники Алуштинского аквариума в Крыму разыскивают групера — хищную и опасную рыбу, которая может оставить без еды обитателей Чёрного моря. Как сообщает телеграм-канал "Mash на волне", ранее местные жители впервые выловили двух водоплавающих "злоумышленников" у берегов полуострова — их подселили к другим обитателям аквариума.

В Алуштинском аквариуме в Крыму объявили вознаграждение за поимку групера. Видео © Telegram / Mash на волне

При этом специалисты заявили, что это тревожный сигнал. Релокант из Средиземноморья может вымахать до двух метров и уничтожить всю кормовую базу черноморских рыб. Директор аквариума Виктор Жиленко подчеркнул, что за 20 лет в Крыму не встречал ни одного групера. Он объявил награду в пять тысяч рублей за каждую найденную особь.

"Впервые в Чёрном море [появились] сразу две особи. Это означает, что, возможно, зашло ещё больше, поэтому мы объявляем [вознаграждение], чтобы рыбаки их не съели, а несли лучше нам на выставку. Мы будем показывать людям и сохраним флору и фауну родного края", — отметил Жиленко.