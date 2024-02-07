"Им безразлично!": В Госдуме объяснили, почему Япония наплевала на судьбу косаток в ледяном плену

Япония остаётся одной из немногих стран мира, которая продолжает убивать китов. Об этом в беседе с Life.ru напомнил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя отказ Токио просить Россию о помощи в спасении из ледяного плена косаток в японской акватории Тихого океана.

Попавшие в ледяную ловушку в японской акватории Тихого океана косатки. Видео © NHK

"Япония — одна из немногих стран, которая продолжает убивать китов. Это та нация, которая цинично истребила более 20 миллионов китайцев, ставя над ними бесчеловечные опыты. Поэтому трудно представить, что они сделали бы такой запрос. Им просто безразлично! И да, Курилы — это Россия!" — подчеркнул парламентарий.