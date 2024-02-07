"Им безразлично!": В Госдуме объяснили, почему Япония наплевала на судьбу косаток в ледяном плену
Журавлёв: Трудно представить просьбу Токио о помощи в спасении косаток к России
Япония остаётся одной из немногих стран мира, которая продолжает убивать китов. Об этом в беседе с Life.ru напомнил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя отказ Токио просить Россию о помощи в спасении из ледяного плена косаток в японской акватории Тихого океана.
Попавшие в ледяную ловушку в японской акватории Тихого океана косатки. Видео © NHK
"Япония — одна из немногих стран, которая продолжает убивать китов. Это та нация, которая цинично истребила более 20 миллионов китайцев, ставя над ними бесчеловечные опыты. Поэтому трудно представить, что они сделали бы такой запрос. Им просто безразлично! И да, Курилы — это Россия!" — подчеркнул парламентарий.
Как сообщал Life.ru, на днях целую стаю краснокнижных косаток обнаружили пленёнными льдами недалеко от японского острова Хоккайдо. Несмотря на непосредственную близость российских Курил и наличие у наших специалистов необходимого оборудования, они не могли вмешаться без разрешения Токио. Но там решили ничего не предпринимать. Всего рыбаки заметили примерно 16 особей. Позднее стало известно, что косатки, попавшие в ледяной плен, вероятно, смогли самостоятельно выбраться и уплыть в открытое море: сотрудник местной администрации с биноклем осмотрел место инцидента и не обнаружил китов. Согласно другой версии, они утонули.
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