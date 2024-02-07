Захарова сообщила, что Россия предложила Японии помощь в спасении косаток
Министерству сельского хозяйства Японии помощь в спасении застрявших во льдах косаток предложило Росрыболовство. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, большое количество граждан со всего мира обратилось с просьбой к Москве, так как многие знают, что Россия может прийти на помощь. В письме, направленном японской стороне, говорится, что Росрыболовство и Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии обладают достаточными возможностями, компетенциями и знаниями, чтобы спасти застрявших во льдах млекопитающих, уточнила Захарова.
"Росрыболовство направило в Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии своё предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток", — сказала дипломат.
Напомним, целую стаю краснокнижных косаток обнаружили пленёнными льдами недалеко от японского острова Хоккайдо. Несмотря на непосредственную близость российских Курил и наличие у наших специалистов необходимого оборудования, они не могут вмешиваться без разрешения Токио. Но там не спешат что-то предпринимать. Неизвестно, сколько китов выжили, однако изначально рыбаки заметили примерно 16 особей. Позднее сообщалось, что косатки, попавшие в ледяной плен, вероятно, смогли самостоятельно выбраться и уплыть в открытое море: сотрудник местной администрации с биноклем осмотрел место инцидента и не обнаружил китов.
Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service