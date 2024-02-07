Захарова сообщила, что Россия предложила Японии помощь в спасении косаток

Министерству сельского хозяйства Японии помощь в спасении застрявших во льдах косаток предложило Росрыболовство. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, большое количество граждан со всего мира обратилось с просьбой к Москве, так как многие знают, что Россия может прийти на помощь. В письме, направленном японской стороне, говорится, что Росрыболовство и Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии обладают достаточными возможностями, компетенциями и знаниями, чтобы спасти застрявших во льдах млекопитающих, уточнила Захарова.

"Росрыболовство направило в Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии своё предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток", — сказала дипломат.