Россиянам объяснили, в каких случаях чаёвничать опасно для здоровья

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Нутрициолог Гусакова: Безопасной дозой кофеина в сутки считается 400 мг

20 февраля, 13:24
В чае содержится много кофеина: в чёрном — от 40 до 70 мг в чашке, в зелёном — от 20 до 45 мг. Обложка © Unsplash

В чае содержится много кофеина: в чёрном — от 40 до 70 мг в чашке, в зелёном — от 20 до 45 мг. Обложка © Unsplash

В мире огромное количество чая, но два из самых популярных — это чёрный и зелёный. Мы так привыкли к этому напитку, что даже не задумываемся, а так ли он безопасен. Как рассказала Life.ru нутрициолог Вероника Гусакова, в чае содержится много кофеина: в чёрном — от 40 до 70 мг в чашке, в зелёном — от 20 до 45 мг. Кому же не стоит злоупотреблять чаепитиями?

Безопасной дозой кофеина в сутки для взрослых считается 400 мг. Однако каждый человек может иметь индивидуальную чувствительность к кофеину. Особенно опасным чай будет для детского организма.

Вероника Гусакова

Нутрициолог

Безопасной дозой кофеина в сутки для взрослых считается 400 мг. Однако каждый человек может иметь индивидуальную чувствительность к кофеину. Особенно опасным чай будет для детского организма.
Безопасной дозой кофеина в сутки для взрослых считается 400 мг. Однако каждый человек может иметь индивидуальную чувствительность к кофеину. Особенно опасным чай будет для детского организма.

Передозировка кофеина имеет выраженные симптомы:

  • нервозность и повышенная тревожность;
  • тремор;
  • бессонница;
  • учащённое сердцебиение;
  • головная боль;
  • повышенное потоотделение (бросает в жар);
  • расстройство желудка.
Надо быть настороже: Врач раскрыл, какую опасность таит в себе чай с долькой лимона
Надо быть настороже: Врач раскрыл, какую опасность таит в себе чай с долькой лимона

Кому стоит быть осторожными с чёрным и зелёным чаем или полностью избегать его?

  • Беременным. Потребление большого количества кофеина во время беременности может быть связано с повышенным риском осложнений, включая выкидыш, преждевременные роды или недоразвитие плода, предупреждает Гусакова.
  • Сердечникам. Кофеин повышает частоту сердечных сокращений и артериальное давление, что делает нежелательным употребление чая для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
  • Тем, у кого бессонница. Дело в том, что употребление чая усиливает бессонницу и затрудняет засыпание.
  • Пациентам с чувствительным желудком. Потребление чая в большом количестве может провоцировать у них проблемы с ЖКТ: изжогу, диспепсию или обострение язвы.
Нельзя запивать чаем и кофе: 7 продуктов, превращающихся в кусок жира
Нельзя запивать чаем и кофе: 7 продуктов, превращающихся в кусок жира

При этом некоторые учёные считают, что чай борется со старением, а при регулярном потреблении трёх чашек в день может снизить биологический возраст. Подробнее о выводах исследователей читайте в материале Life.ru.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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