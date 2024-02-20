Россиянам объяснили, в каких случаях чаёвничать опасно для здоровья

В мире огромное количество чая, но два из самых популярных — это чёрный и зелёный. Мы так привыкли к этому напитку, что даже не задумываемся, а так ли он безопасен. Как рассказала Life.ru нутрициолог Вероника Гусакова, в чае содержится много кофеина: в чёрном — от 40 до 70 мг в чашке, в зелёном — от 20 до 45 мг. Кому же не стоит злоупотреблять чаепитиями?