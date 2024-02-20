Россиянам объяснили, в каких случаях чаёвничать опасно для здоровья
Нутрициолог Гусакова: Безопасной дозой кофеина в сутки считается 400 мг
В чае содержится много кофеина: в чёрном — от 40 до 70 мг в чашке, в зелёном — от 20 до 45 мг. Обложка © Unsplash
В мире огромное количество чая, но два из самых популярных — это чёрный и зелёный. Мы так привыкли к этому напитку, что даже не задумываемся, а так ли он безопасен. Как рассказала Life.ru нутрициолог Вероника Гусакова, в чае содержится много кофеина: в чёрном — от 40 до 70 мг в чашке, в зелёном — от 20 до 45 мг. Кому же не стоит злоупотреблять чаепитиями?
Безопасной дозой кофеина в сутки для взрослых считается 400 мг. Однако каждый человек может иметь индивидуальную чувствительность к кофеину. Особенно опасным чай будет для детского организма.
Передозировка кофеина имеет выраженные симптомы:
- нервозность и повышенная тревожность;
- тремор;
- бессонница;
- учащённое сердцебиение;
- головная боль;
- повышенное потоотделение (бросает в жар);
- расстройство желудка.
Кому стоит быть осторожными с чёрным и зелёным чаем или полностью избегать его?
- Беременным. Потребление большого количества кофеина во время беременности может быть связано с повышенным риском осложнений, включая выкидыш, преждевременные роды или недоразвитие плода, предупреждает Гусакова.
- Сердечникам. Кофеин повышает частоту сердечных сокращений и артериальное давление, что делает нежелательным употребление чая для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Тем, у кого бессонница. Дело в том, что употребление чая усиливает бессонницу и затрудняет засыпание.
- Пациентам с чувствительным желудком. Потребление чая в большом количестве может провоцировать у них проблемы с ЖКТ: изжогу, диспепсию или обострение язвы.
При этом некоторые учёные считают, что чай борется со старением, а при регулярном потреблении трёх чашек в день может снизить биологический возраст. Подробнее о выводах исследователей читайте в материале Life.ru.