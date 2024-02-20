Психолог рассказала, кому синдром Плюшкина грозит в первую очередь

Патологическое накопительство в народе называют синдромом Плюшкина — в честь персонажа романа-поэмы Николая Гоголя "Мёртвые души". Со временем боязнь избавляться от вещей, которые не несут никакой ценности, может превратиться в настоящую фобию, предупреждает психолог Екатерина Кузина.

"Известны случаи, когда вещи в жилище человека начинали вытеснять его самого. В итоге он перестаёт звать гостей в дом, запрещает заходить туда даже сантехнику или близким людям, да и сам со временем перестает выходить из жилища, чтобы не оставить без присмотра свои "богатства", — отметила эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

Такой синдром возникает у тех, кто с детства жил в очень стеснённых условиях. Страх нищеты преследует таких людей всю сознательную жизнь, даже если они добились финансового благополучия и положения. Вторая причина — это воспитание, пример родителей, добавила психолог.

Третья причина — тотальное одиночество, когда вещи становятся для человека практически одушевлёнными предметами. И наконец, такое поведение может появиться как следствие каких-либо травм. Например, пришлось бросить свой дом и срочно переехать, поэтому человек бережно хранит то, что напоминает о прошлом. Или же он пережил смерть близкого, поэтому боится выбрасывать то, что напоминает о покойном, уточнила специалист.

При этом Кузина подчеркнула, что речь не идёт о деменции или шизофрении. Если вы заметили, что кто-то из ваших близких, а может, и вы сами вдруг стали страдать непомерным накопительством, для начала нужно понять, что именно стало причиной. Например, если человек одинок, постараться, чтобы в его жизни появилось достойное окружение, посоветовала специалист.