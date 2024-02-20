Британец глушил дискомфорт от бега горстями ибупрофена и попал в больницу с отказавшими почками

Житель Великобритании всего за месяц выпил более тысячи таблеток ибупрофена и оказался в больнице. Как пишет LADBible, незадолго до начала приёма препарата мужчина начал заниматься бегом, однако постоянные физические нагрузки приносили ему боль и дискомфорт.

Не придумав ничего лучше, пациент начал принимать лекарство, постепенно увеличивая дозу. В какой-то момент он начал выпивать по 28 таблеток каждый день, и уже через несколько недель мужчина почувствовал себя плохо. Врачи установили, что у 34-летнего британца отказали почки, а в желудке появилась язва.

По словам самого мужчины, всего за месяц он выпил 1176 таблеток. Медики смогли стабилизировать его состояние и прописали лечение. Как он чувствует себя на данный момент, неизвестно.