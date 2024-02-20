Серьёзные последствия: Врач предупредила об опасности удаления папиллом в домашних условиях

Обычно папилломы появляются в местах повышенного трения: на шее, в подмышечных впадинах, паховых складках, складках под молочными железами. Также они известны как мягкие фибромы или акрохордоны, которые являются доброкачественными образованиями кожи. Опасны ли папилломы и как от них избавиться, рассказала врач-дерматолог Александра Парфёнова.

По её словам, образования могут быть одиночными и множественными и иметь различные размеры и формы. С возрастом у 50% людей их может становиться чуть больше, также часто фибромы возникают у женщин во время беременности и у людей с повышенной массой тела. Папилломы не представляют серьёзной угрозы для здоровья, однако могут вызывать дискомфорт и неудобства, пояснила доктор.

"Они могут быть болезненными, если находятся в местах, где часто подвергаются постоянному трению или давлению. Кроме того, акрохордоны могут быть косметической проблемой, особенно если они находятся на открытых участках тела. Я бы категорически не советовала удалять папилломы в домашних условиях с помощью различных химических растворов. Так как это может привести к серьёзным ожогам мягких тканей", — предостерегла специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Дерматолог рассказала, что существует несколько способов удаления акрохордонов. Один из них — это хирургическое удаление, которое может быть выполнено с помощью лазера, криотерапии (замораживание), электрокоагуляции или радиоволновой деструкции. Кроме того, врач добавила, что, вопреки многим мифам, эти образования никак не связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).