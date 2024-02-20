Жительница Балашихи неделю прожила с пулей в спине
Суровая жительница подмосковной Балашихи целую неделю прожила с пулей в спине. 56-летняя женщина поскандалила с нетрезвым сожителем и не заметила, как мужчина достал травматический пистолет и выстрелил, сообщает сайт MK.ru.
По словам пострадавшей, боль в спине долго не проходила, но к врачам она не обращалась и пыталась самостоятельно обследоваться перед зеркалом, но в обзор больное место не попадало. Ранение в итоге заметила родственница, и женщину доставили в больницу, где и вытащили пулю.
А ранее Life.ru рассказывал не менее фантастическую историю о том, как другой житель Подмосковья два месяца проходил с веткой длиной 5 см в глазу.
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