Жительница Балашихи неделю прожила с пулей в спине

Суровая жительница подмосковной Балашихи целую неделю прожила с пулей в спине. 56-летняя женщина поскандалила с нетрезвым сожителем и не заметила, как мужчина достал травматический пистолет и выстрелил, сообщает сайт MK.ru.

По словам пострадавшей, боль в спине долго не проходила, но к врачам она не обращалась и пыталась самостоятельно обследоваться перед зеркалом, но в обзор больное место не попадало. Ранение в итоге заметила родственница, и женщину доставили в больницу, где и вытащили пулю.