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20 февраля, 15:04

Жительница Балашихи неделю прожила с пулей в спине

Суровая жительница подмосковной Балашихи целую неделю прожила с пулей в спине. 56-летняя женщина поскандалила с нетрезвым сожителем и не заметила, как мужчина достал травматический пистолет и выстрелил, сообщает сайт MK.ru.

По словам пострадавшей, боль в спине долго не проходила, но к врачам она не обращалась и пыталась самостоятельно обследоваться перед зеркалом, но в обзор больное место не попадало. Ранение в итоге заметила родственница, и женщину доставили в больницу, где и вытащили пулю.

Россиянин несколько лет прожил с таинственным 5-сантиметровым гвоздём в грудной клетке
Россиянин несколько лет прожил с таинственным 5-сантиметровым гвоздём в грудной клетке

А ранее Life.ru рассказывал не менее фантастическую историю о том, как другой житель Подмосковья два месяца проходил с веткой длиной 5 см в глазу.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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