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20 февраля, 15:48

Путин заявил о толерантном отношении к людям нетрадиционной ориентации в РФ

В России толерантно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что никто этих людей не ограничивает, главное, чтобы они не трогали детей.

"Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать, пускай все живут взрослые люди как хотят, никто их не ограничивает", — сказал Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".

Президент добавил, что уже много раз говорил: "Детей не трогайте".

Эксперты ЭИСИ назвали Россию цитаделью семейных ценностей в мире
Эксперты ЭИСИ назвали Россию цитаделью семейных ценностей в мире

Ранее Путин назвал Россию огромной семьёй с общими ценностями, которые делают нас сильными. Люди разных национальностей живут в согласии столетиями, указал глава государства.

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Kremlin.ru

Никита Никонов
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