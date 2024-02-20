Путин заявил о толерантном отношении к людям нетрадиционной ориентации в РФ
В России толерантно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что никто этих людей не ограничивает, главное, чтобы они не трогали детей.
"Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать, пускай все живут взрослые люди как хотят, никто их не ограничивает", — сказал Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".
Президент добавил, что уже много раз говорил: "Детей не трогайте".
Ранее Путин назвал Россию огромной семьёй с общими ценностями, которые делают нас сильными. Люди разных национальностей живут в согласии столетиями, указал глава государства.
Kremlin.ru