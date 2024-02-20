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20 февраля, 15:52

Путин: У РФ появляется больше сторонников в мире по теме традиционных ценностей

У РФ появляется всё больше сторонников в мире, в том числе по вопросу традиционных ценностей — тех, которые поддерживает любой здоровый человек. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".

"Очень много людей, я уж не говорю про те страны, которые мы называем дружественными, но даже в так называемых недружественных странах подушка безопасности для этих традиционных ценностей оказалась большой и надёжной. И у нас там тоже много союзников", — отметил глава государства.

В ходе форума президент также указал, что в России толерантно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Никто этих людей не ограничивает, главное, чтобы они не трогали детей, подчеркнул Путин.

Путин заявил, что Россия переживает особое время, и назвал главную задачу
Путин заявил, что Россия переживает особое время, и назвал главную задачу
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ТАСС / Софья Сандурская

Никита Осипов
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