Путин: У РФ появляется больше сторонников в мире по теме традиционных ценностей
У РФ появляется всё больше сторонников в мире, в том числе по вопросу традиционных ценностей — тех, которые поддерживает любой здоровый человек. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".
"Очень много людей, я уж не говорю про те страны, которые мы называем дружественными, но даже в так называемых недружественных странах подушка безопасности для этих традиционных ценностей оказалась большой и надёжной. И у нас там тоже много союзников", — отметил глава государства.
В ходе форума президент также указал, что в России толерантно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Никто этих людей не ограничивает, главное, чтобы они не трогали детей, подчеркнул Путин.
ТАСС / Софья Сандурская