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20 февраля, 16:02

Путин рассказал, в каких секторах на работу готовы брать людей сотнями тысяч

Путин: Дефицит рабочей силы в РФ составляет 2,5 млн человек

В России дефицит рабочей силы составляет 2,5 миллиона человек, а количество безработных не превышает 460 тысяч. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам очень многое нужно сделать. У нас есть потребность на рынке труда для работодателей <…> — не хватает 2,5 млн человек. Это то, что вот сейчас бизнес наш готов предложить", — отметил президент на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".

Глава государства добавил, что, по официальным данным, в стране 450–460 тысяч безработных. Строительная сфера, промышленность готовы брать работников сотнями тысяч.

Путин поставил задачу снизить напряжённость на рынке труда
Путин поставил задачу снизить напряжённость на рынке труда

Ранее глава государства отметил, что в России низкая безработица — 5,9%. Такого не было никогда, указал президент.

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ТАСС / Софья Сандурская

Никита Никонов
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