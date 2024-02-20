Путин рассказал, в каких секторах на работу готовы брать людей сотнями тысяч

В России дефицит рабочей силы составляет 2,5 миллиона человек, а количество безработных не превышает 460 тысяч. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам очень многое нужно сделать. У нас есть потребность на рынке труда для работодателей <…> — не хватает 2,5 млн человек. Это то, что вот сейчас бизнес наш готов предложить", — отметил президент на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".