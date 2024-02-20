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20 февраля, 19:31

Москвичам рассказали о погоде на 23 февраля

Синоптик Вильфанд: В Москве 23 февраля ожидается очень мягкая погода

Синоптик Вильфанд: В Москве 23 февраля ожидается очень мягкая погода. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Синоптик Вильфанд: В Москве 23 февраля ожидается очень мягкая погода. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

С начала недели в центре европейской России установилась февральская погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве очень низкие температуры. В самом центре температуры ночные были зимние, но удивления не вызывали: -7...-8 °С. А вот в Тушине сегодня минимальная температура -19,7 °С, на ВДНХ — -14,7 °С, в Домодедове — -21,5 °С. А самая низкая температура была в Новой Москве, там есть пункт Михайловское, — -23 °С", — отметил синоптик в беседе с RT.

Вильфанд добавил, что с 21 февраля начинаются изменения циркуляции, так как "центр европейской России находится в зоне борьбы двух барических образований: восточного циклона и западного антикциклона. С 22 февраля температура заметно повысится, а в пятницу, 23 февраля, ожидается очень мягкая погода. Ночью будет около нуля, а днём — до плюс четырёх градусов.

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Ранее москвичам пообещали переход из зимы в весну на этой неделе. При этом эксперт пояснил, что о наступлении настоящей весны говорить пока рано. Так, во многих российских регионах ещё ударят морозы по 20 градусов.

Евгения Мосс
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