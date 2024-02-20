Москвичам рассказали о погоде на 23 февраля

С начала недели в центре европейской России установилась февральская погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве очень низкие температуры. В самом центре температуры ночные были зимние, но удивления не вызывали: -7...-8 °С. А вот в Тушине сегодня минимальная температура -19,7 °С, на ВДНХ — -14,7 °С, в Домодедове — -21,5 °С. А самая низкая температура была в Новой Москве, там есть пункт Михайловское, — -23 °С", — отметил синоптик в беседе с RT.

Вильфанд добавил, что с 21 февраля начинаются изменения циркуляции, так как "центр европейской России находится в зоне борьбы двух барических образований: восточного циклона и западного антикциклона. С 22 февраля температура заметно повысится, а в пятницу, 23 февраля, ожидается очень мягкая погода. Ночью будет около нуля, а днём — до плюс четырёх градусов.