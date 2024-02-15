Мощный снегопад в Москве объяснили столкновением "двух борцов сумо"
Вильфанд: Сильный снегопад в Москве вызвала встреча циклона и антициклона
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд объяснил сильный снегопад в Москве. По его словам, к этому привело взаимодействие двух барических образований, которое сформировало фронтальный раздел. Метеоролог сравнил их с двумя борцами сумо.
"Редко встречается такая ситуация, когда существует два мощных барических образования: к западу от Москвы — циклон, к востоку — антициклон. Москва находится на стыке их противоборства… Знаете, как два борца сумо друг друга толкают", — подчеркнул Вильфанд в беседе с РИА "Новости", добавив, что в этот раз объединились три редких фактора: высокое давление, низкая температура и интенсивные осадки.
Специалист сообщил, что в выходные ожидается потепление, температура воздуха будет стремиться к нулю. Однако вместе с этим в столицу нагрянут осадки в виде мокрого снега, мороси и сильный ветер до 15 метров в секунду.
В пятницу сохранится снегопад, который накрыл Москву в ночь на четверг, однако осадки ожидаются послабее. Как передаёт телеканал "Звезда", в конце рабочей недели будет стоять настоящая зимняя погода — морозная и снежная. Температура воздуха опустится до минус пяти-шести градусов, спрогнозировал Вильфанд.
Напомним, сегодня, 15 февраля, Москву засыпает сильный снегопад. Из-за этого на дорогах наблюдаются семибалльные пробки, а коммунальщики перешли на усиленный режим работы. Life.ru показал, как непогода разыгралась в столице. По словам синоптиков, толщина снега составляет 54 сантиметра, что в полтора раза больше нормы.
ТАСС / Софья Сандурская