Мощный снегопад в Москве объяснили столкновением "двух борцов сумо"

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд объяснил сильный снегопад в Москве. По его словам, к этому привело взаимодействие двух барических образований, которое сформировало фронтальный раздел. Метеоролог сравнил их с двумя борцами сумо.

"Редко встречается такая ситуация, когда существует два мощных барических образования: к западу от Москвы — циклон, к востоку — антициклон. Москва находится на стыке их противоборства… Знаете, как два борца сумо друг друга толкают", — подчеркнул Вильфанд в беседе с РИА "Новости", добавив, что в этот раз объединились три редких фактора: высокое давление, низкая температура и интенсивные осадки.

Специалист сообщил, что в выходные ожидается потепление, температура воздуха будет стремиться к нулю. Однако вместе с этим в столицу нагрянут осадки в виде мокрого снега, мороси и сильный ветер до 15 метров в секунду.