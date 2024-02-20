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20 февраля, 17:33

Шойгу заявил о фиаско военной науки НАТО на Украине

Методы западных военных инструкторов не помогли Киеву, военная наука НАТО потерпела фиаско. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава ведомства отметил, что ВСУ полностью управляются Западом, для ВСУ является подвигом, если кто-то посмеет что-то возразить их кураторам и инструкторам.

"Потому что всё, что планировалось в прошлом году по вот этому большому масштабному контрнаступлению, всё это планировалось именно Соединёнными Штатами, натовскими инструкторами, причём детально планировалось. Поэтому, конечно, это поражение для них явилось серьёзным потрясением", — подчеркнул министр обороны в интервью ТАСС.

Шойгу указал, что приёмы и технологии НАТО, которые альянс практиковал на Украине, потерпели фиаско. Нельзя сказать, что их военная наука достигла каких-либо небывалых вершин, отметил глава Минобороны.

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В интервью Шойгу также заявил, что российские военные, освободив село Крынки в Херсонской области, поставили точку в контрнаступлении ВСУ. По словам министра, задачей украинских войск в этом населённом пункте было обеспечение прорыва в сторону города Армянска в Крыму.

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ТАСС / Александр Щербак

Никита Никонов
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