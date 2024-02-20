Регион

Уведомления отключены

20 февраля, 18:44

Эксперт рассказал о редком советском танке "Берёза", который заметили у ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: Танки Т-80 хороши в зимних условиях

Замеченный у ВСУ советский танк Т-80УД "Берёза" является довольно редким для украинских войск. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, серия Т-80 пользуется большим спросом в Российской армии, боевую машину регулярно модернизируют.

Редкий танк Т-80УД "Берёза" на Украине. Видео © VK / "РГ | Русское оружие"

"Т-80 достаточно маневренные, скоростные. После модернизации этот танк становится одним из лучших. Какое-то количество Т-80 было на вооружении у ВСУ, но основные такого плана у них — это Т-64", — приводит слова эксперта "Лента.ру".

Дандыкин добавил, что ВСУ получили несколько танков Т-80 от бывших стран-союзниц. Особенно эти машины хороши в зимних условиях, пояснил специалист. По его словам, сейчас даже решается вопрос о возобновлении их производства.

Путин назвал лучший танк в мире
Путин назвал лучший танк в мире

Напомним, ранее у ВСУ заметили редкий дизельный танк Т-80УД "Берёза". Судя по отсутствию у солдат оружия, касок, шлемов и бронежилетов, есть предположение, что видео с боевой машиной снято на одном из полигонов. Танк Т-80УД "Берёза" — модификация танка Т-80У с дизельным двигателем. Принят на вооружение в 1987 году. До распада СССР выпущено около 800 Т-80УД, а после распада — порядка 50.

Обложка ©

VK / "РГ | Русское оружие"

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВСУ
  • Украина
  • Военная техника
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров