Эксперт рассказал о редком советском танке "Берёза", который заметили у ВСУ

Замеченный у ВСУ советский танк Т-80УД "Берёза" является довольно редким для украинских войск. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, серия Т-80 пользуется большим спросом в Российской армии, боевую машину регулярно модернизируют.

Редкий танк Т-80УД "Берёза" на Украине. Видео © VK / "РГ | Русское оружие"

"Т-80 достаточно маневренные, скоростные. После модернизации этот танк становится одним из лучших. Какое-то количество Т-80 было на вооружении у ВСУ, но основные такого плана у них — это Т-64", — приводит слова эксперта "Лента.ру".

Дандыкин добавил, что ВСУ получили несколько танков Т-80 от бывших стран-союзниц. Особенно эти машины хороши в зимних условиях, пояснил специалист. По его словам, сейчас даже решается вопрос о возобновлении их производства.