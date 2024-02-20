Определился последний участник плей-офф Кубка Гагарина

Минское "Динамо" одержало победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счётом 2:1. На игру пришли посмотреть 13 790 человек.

В составе "Динамо" шайбы забросили: на 19-й минуте Роберт Хэмилтон, на 30-й — Вячеслав Основин. У "Нефтехимика" на 51-й минуте отличился Александр Дергачёв. В результате "Нефтехимик" упустил возможность выйти в плей-офф (на его счету 66 очков в 66 матчах), заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Что касается "Амура", он идёт восьмым, имея 70 очков после 65 игр, что гарантировало команде участие в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина.