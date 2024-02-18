Петербургский СКА одержал победу над нижегородским "Торпедо" в матче КХЛ

Петербургский СКА выиграл у нижегородского "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Северной столице. Матч в Санкт-Петербурге прошёл в присутствии 21 284 зрителей и завершился со счётом 4:3 (1:0, 0:2, 3:1) в пользу хозяев арены.

В ходе игры из спортсменов петербургской команды особенно отличились Андрей Педан (11-я минута), Николай Поляков (46-я), Марат Хайруллин (47-я) и Максим Федотов (51-я). В составе гостей на льду себя показали Николай Коваленко (36-я), Бобби Линч (39-я) и Денис Ян (42-я).

Одержав пятую победу, СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Петербурга набрала 93 очка в 65 матчах. Их ближайший преследователь — "Динамо" — имеет 90 очков и одну игру в запасе. "Торпедо" с 74 очками идёт на шестой строчке.