Регион

Уведомления отключены

20 февраля, 21:44

"Очень тяжело": В армии Швеции столкнулись с проблемой из-за поставок ВСУ

SVT: После поставок ВСУ Швеция не может полностью восполнить запасы оружия

Швеция не в состоянии восполнить запасы вооружений после поставок Украине из-за роста цен, передаёт SVT, цитируя командующего шведской армией Йонни Линдфорса.

"Выделенной вооружённым силам финансовой компенсации не хватает, чтобы поштучно заменить всю поставленную технику", — сообщил Линдфорс.

По данным издания, поначалу планировалось, что оборудование, которое было подарено киевскому режиму, получится оперативно заменить на новое. Однако в оборонной промышленности случился скачок цен, который в некоторых аспектах увеличился вдвое. Линдфорс признался, что из-за этого армии Швеции "очень тяжело".

Украина "оказалась в плену" американских споров о выделении Конгрессом денег для ВСУ
Украина "оказалась в плену" американских споров о выделении Конгрессом денег для ВСУ

Ранее начальник штаба ВС Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что цена на боеприпасы для ВСУ выросла в пять – десять раз в 2023 году. Это произошло в результате массового перевооружения в Европе и регулярных поставок боеприпасов в Киев. Всё это создаёт огромный спрос и конкуренцию за место в очереди.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • швеция
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров