По данным издания, поначалу планировалось, что оборудование, которое было подарено киевскому режиму, получится оперативно заменить на новое. Однако в оборонной промышленности случился скачок цен, который в некоторых аспектах увеличился вдвое. Линдфорс признался, что из-за этого армии Швеции "очень тяжело".

Ранее начальник штаба ВС Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что цена на боеприпасы для ВСУ выросла в пять – десять раз в 2023 году. Это произошло в результате массового перевооружения в Европе и регулярных поставок боеприпасов в Киев. Всё это создаёт огромный спрос и конкуренцию за место в очереди.