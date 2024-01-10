В штабе ВС Швеции заявили о подорожании боеприпасов для ВСУ в 5–10 раз

Цена на боеприпасы для Вооружённых сил Украины (ВСУ) выросла в пять-десять раз в 2023 году. Об этом заявил начальник штаба ВС Швеции Микаэль Клаэссон, его слова приводит Sveriges Radio.

"Цена на боеприпасы, необходимые Украине, выросла в пять-десять раз", — подчеркнул военный.