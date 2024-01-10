В штабе ВС Швеции заявили о подорожании боеприпасов для ВСУ в 5–10 раз
Глава штаба ВС Швеции Клаэссон: Цены на боеприпасы для ВСУ выросли в 5–10 раз
Цена на боеприпасы для Вооружённых сил Украины (ВСУ) выросла в пять-десять раз в 2023 году. Об этом заявил начальник штаба ВС Швеции Микаэль Клаэссон, его слова приводит Sveriges Radio.
"Цена на боеприпасы, необходимые Украине, выросла в пять-десять раз", — подчеркнул военный.
Клаэссон дополнил, что дефицит возник в результате массового перевооружения в Европе и регулярных поставок боеприпасов в Киев. Всё это создаёт огромный спрос и конкуренцию за место в очереди, уточнил начальник штаба ВС Швеции.
А ранее Лайф рассказывал, что западная помощь ВСУ за 2023 год сократилась с 4–5 миллиардов долларов в месяц до 200–250 миллионов. А советник украинского военного руководства Николай Белесков заявил, что медленные темпы поставок оружия Киеву и их недостаточное количество ведут ВСУ к прямому поражению. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что у Киева нет плана Б на случай дефицита военной помощи.
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