Патрушев сообщил о планах России поставить за рубеж до 70 млн т зерна

В 2023 году Россия экспортировала свыше 66 миллионов тонн зерна на сумму около 16,5 миллиарда долларов. Об этом рассказал министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

"В 2023 году мы продали за рубеж более 66 млн тонн зерна на сумму почти $16,5 млрд. Для России это абсолютный рекорд. Это я сейчас говорю про 2023 год. Большую часть объёма у нас составили пшеница, кукуруза и ячмень", — сообщил Патрушев.

Кроме того, в этом году страна может экспортировать до 70 миллионов тонн зерна, считает Патрушев.