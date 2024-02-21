Патрушев сообщил о планах России поставить за рубеж до 70 млн т зерна
Патрушев: В 2023 году Россия экспортировала свыше 66 млн тонн зерна
В 2023 году Россия экспортировала свыше 66 миллионов тонн зерна на сумму около 16,5 миллиарда долларов. Об этом рассказал министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев на встрече с главой государства Владимиром Путиным.
"В 2023 году мы продали за рубеж более 66 млн тонн зерна на сумму почти $16,5 млрд. Для России это абсолютный рекорд. Это я сейчас говорю про 2023 год. Большую часть объёма у нас составили пшеница, кукуруза и ячмень", — сообщил Патрушев.
Кроме того, в этом году страна может экспортировать до 70 миллионов тонн зерна, считает Патрушев.
Также на встрече Патрушев рассказал Путину об акции гуманитарных грузов пшеницы в страны Африки. По его словам, на Африканский континент практически одновременно было направлено 200 тысяч тонн зерна.
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