Регион

Уведомления отключены

20 февраля, 22:17

Патрушев сообщил о планах России поставить за рубеж до 70 млн т зерна

Патрушев: В 2023 году Россия экспортировала свыше 66 млн тонн зерна

В 2023 году Россия экспортировала свыше 66 миллионов тонн зерна на сумму около 16,5 миллиарда долларов. Об этом рассказал министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

"В 2023 году мы продали за рубеж более 66 млн тонн зерна на сумму почти $16,5 млрд. Для России это абсолютный рекорд. Это я сейчас говорю про 2023 год. Большую часть объёма у нас составили пшеница, кукуруза и ячмень", — сообщил Патрушев.

Кроме того, в этом году страна может экспортировать до 70 миллионов тонн зерна, считает Патрушев.

Россия обновила рекорд экспорта зерна
Россия обновила рекорд экспорта зерна

Также на встрече Патрушев рассказал Путину об акции гуманитарных грузов пшеницы в страны Африки. По его словам, на Африканский континент практически одновременно было направлено 200 тысяч тонн зерна.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Дмитрий Патрушев
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров