"Наш герой": Майор русской армии вывел важную технику из-под обстрела ВСУ
"Царьград": Майор русской армии Задера вывел важную технику из-под обстрела ВСУ
Майор русской армии Константин Задера вывел важную технику из-под обстрела ВСУ, рискуя собственной жизнью. О герое сообщает "Царьград".
Под вражеским огнём оказалась стоянка, на которой находилась русская техника. Как сообщает издание, майор Задера бросился в зону обстрела и вывез из-под удара три машины, включая автомобиль, обеспечивавший военных закрытой спутниковой связью.
"Наш герой — майор Константин Задера. Один из тех легендарных русских комбатов, которые никогда не прячутся "за спины ребят", — рассказал учредитель "Царьграда" Константин Малофеев.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские бойцы заняли опорный пункт украинских сил к северо-западу от Артёмовска в Донецкой Народной Республике. Задача была выполнена штурмовыми подразделениями костромских десантников.
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