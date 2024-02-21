Захарова объяснила, как нужно обращаться к американским дипломатам

Некоторым представителям американской дипломатии ещё предстоит заслужить обращение "люди". Об этом в телеграм-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала появившуюся недавно на просторах международной Паутины инструкцию главы Госдепа США Энтони Блинкена, в которой говорится, что слова "мать", "отец", "муж", "жена" и даже всем известное обращение "дамы и господа" следует заменить на более гендерно нейтральные аналоги. Госдеп не рекомендует определять половую принадлежность по внешнему виду или имени.

В связи с этим Захарова подчеркнула, что ко многим дипломатам из Соединённых Штатов уже давно было проблематичным обращаться "дамы и господа". По её словам, в этом вопросе стоит учитывать их кровавый вклад в конфликты по всему миру.

"А вот обращение "люди", на мой взгляд, некоторым из них только предстоит заслужить", — заключила Захарова.