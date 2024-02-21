Автоэксперт назвал течи под капотом, при которых нужно сразу глушить мотор

Если под капотом автомобиля обнаруживаются утечки технических жидкостей, это указывает на серьёзную неисправность, пишет "Газета.ru".

Как рассказал изданию технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов, если не обращать на это внимание, дело может дойти до дорогостоящего ремонта авто. Так, например, жидкость ГУР целиком вытечет при работе двигателя за две минуты, после чего работающий "на сухую" насос выйдет из строя, а новый стоит дорого. Если рвётся шланг системы охлаждения, жидкость выливается примерно за пять минут, после чего перегревается двигатель.

Поэтому, советует эксперт, при обнаружении лужи нужно сначала заглушить двигатель, после чего проверить все уровни технических жидкостей. При этом, вопреки расхожему мнению, опасно давать "поработать" мотору ещё 10-15 минут до ближайшего сервиса.

"Есть только одна безопасная течь под капотом авто — конденсат. Такая вода возникает при работе кондиционера. Лужа от него будет, грубо говоря, под ногами переднего пассажира или под педалями", — пояснил Рузанов.