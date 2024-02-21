Уролог объяснил, как самостоятельно выявить аденому простаты

Аденому простаты можно диагностировать самостоятельно по характеру и качеству мочеиспускания. Об этом "Газете.ru" рассказал уролог-андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Минздрава России Дмитрий Королёв.

Напомним, что аденома простаты — это доброкачественное увеличение простаты, или предстательной железы. Часто от этого страдают мужчины старше 40 лет.

"На заболевание могут указывать частые походы в туалет — человек не может нормально спать из-за этих позывов. Кроме того, мочеиспускание может характеризоваться малыми порциями, вялой струёй или даже каплями. Также могут наблюдаться различные виды недержания мочи или ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря", — пояснил Королёв.

По его словам, перечисленные симптомы могут долго прогрессировать, сохраняться и уменьшаться — вплоть до того состояния, при котором аденома не мешает жить. Заболевание развивается с возрастом при уменьшении мужских и увеличении женских гормонов. Из-за этого возрастает активность фермента 5-альфа-редуктазы, под влиянием которого тестостерон тканей предстательной железы становится своим метаболитом — дегидротестостероном, являющимся активным андрогеном. Последний усиливает деление клеток предстательной железы.