Три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из России

Три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из российских подсанкционных кредитно-финансовых организаций. Как передаёт газета "Известия" со ссылкой на соответствующее заявление генерального директора АО "Первая группа" Алексея Порошина, речь идёт о Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China.