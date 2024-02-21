Три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из России

Три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из российских подсанкционных кредитно-финансовых организаций. Как передаёт газета "Известия" со ссылкой на соответствующее заявление генерального директора АО "Первая группа" Алексея Порошина, речь идёт о Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China.

"Эти игроки занимают первое, второе и четвёртое места по величине активов в КНР", — рассказал собеседник издания.

Он также подчеркнул, что эти китайские организации предупреждали о прекращении приёма платежей своих клиентов из России. Всему виной антироссийские санкции, а также усилившийся контроль за их соблюдением со стороны американских властей. Коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский, в свою очередь, подчеркнул, что между Москвой и Пекином в настоящее время проводятся обсуждения на тему решения этой проблемы.

"Насколько я знаю, диалог был успешный, и китайская сторона услышала нашу позицию. Мир меняется, нужно выбирать между старой системой, которая контролируется американскими регуляторами, и новой, строящейся системой", — отметил предприниматель.