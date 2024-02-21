Десантники уничтожили склад моторных лодок ВСУ на правом берегу Днепра

Десантники артиллерийского соединения ВДВ ликвидировали пункт управления БПЛА, а также склад с моторными лодками украинских сил на правом берегу Днепра. Как уточнили в Минобороны РФ, удары по объектам ВСУ наносились из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б".

"В ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки Днепр, находящимся под контролем украинских формирований", — рассказали в ведомстве.

Корректировка огня осуществлялась при помощи беспилотников. В результате точного попадания был уничтожен пункт управления БПЛА и склад моторных лодок ВСУ.