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21 февраля, 03:13

Десантники уничтожили склад моторных лодок ВСУ на правом берегу Днепра

МО РФ: Десантники уничтожили склад моторных лодок ВСУ на правом берегу Днепра

Десантники артиллерийского соединения ВДВ ликвидировали пункт управления БПЛА, а также склад с моторными лодками украинских сил на правом берегу Днепра. Как уточнили в Минобороны РФ, удары по объектам ВСУ наносились из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б".

"В ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки Днепр, находящимся под контролем украинских формирований", — рассказали в ведомстве.

Корректировка огня осуществлялась при помощи беспилотников. В результате точного попадания был уничтожен пункт управления БПЛА и склад моторных лодок ВСУ.

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Ранее российские войска ликвидировали замаскированную группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сделав несколько точных залпов из гаубицы Д-30. Бойцы ВС РФ всего за несколько минут развернули гаубицу в боевое положение, а после нанесения ударов быстро покинули участок, чтобы противник не произвёл ответный обстрел.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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