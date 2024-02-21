Десантники уничтожили склад моторных лодок ВСУ на правом берегу Днепра
МО РФ: Десантники уничтожили склад моторных лодок ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники артиллерийского соединения ВДВ ликвидировали пункт управления БПЛА, а также склад с моторными лодками украинских сил на правом берегу Днепра. Как уточнили в Минобороны РФ, удары по объектам ВСУ наносились из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б".
"В ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки Днепр, находящимся под контролем украинских формирований", — рассказали в ведомстве.
Корректировка огня осуществлялась при помощи беспилотников. В результате точного попадания был уничтожен пункт управления БПЛА и склад моторных лодок ВСУ.
Ранее российские войска ликвидировали замаскированную группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сделав несколько точных залпов из гаубицы Д-30. Бойцы ВС РФ всего за несколько минут развернули гаубицу в боевое положение, а после нанесения ударов быстро покинули участок, чтобы противник не произвёл ответный обстрел.
VK / Минобороны РФ