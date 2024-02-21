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21 февраля, 06:22

В Bank of China заявили, что по-прежнему принимают платежи от компаний из России

Офис Bank of China в Китае. Обложка © ТАСС / EPA / WU HAO

Офис Bank of China в Китае. Обложка © ТАСС / EPA / WU HAO

Bank of China — одна из крупнейших в Китае кредитно-финансовых организаций — продолжает принимать платежи от российских компаний как в рублях, так и в юанях. Об этом сообщил сотрудник финучреждения.

"Здесь, в Пекине, мы пока можем принимать платежи", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Китайские банки начали отказываться от клиентов из России после угроз США
Китайские банки начали отказываться от клиентов из России после угроз США

Напомним, как писали СМИ, несколько крупнейших банков Китая перестали принимать платежи от российских кредитно-финансовых организаций, подпавших под санкции. По словам гендиректора АО "Первая группа" Алексея Порошина, такой политики начали придерживаться Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China.

Матвей Константинов
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