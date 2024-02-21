В Bank of China заявили, что по-прежнему принимают платежи от компаний из России
Офис Bank of China в Китае. Обложка © ТАСС / EPA / WU HAO
Bank of China — одна из крупнейших в Китае кредитно-финансовых организаций — продолжает принимать платежи от российских компаний как в рублях, так и в юанях. Об этом сообщил сотрудник финучреждения.
"Здесь, в Пекине, мы пока можем принимать платежи", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Напомним, как писали СМИ, несколько крупнейших банков Китая перестали принимать платежи от российских кредитно-финансовых организаций, подпавших под санкции. По словам гендиректора АО "Первая группа" Алексея Порошина, такой политики начали придерживаться Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China.