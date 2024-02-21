До рекорда Гретцки осталось 56 голов: Результативная серия Овечкина в НХЛ увеличилась до восьми матчей
Россиянин Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 56 голов
Клуб российского форварда Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Нью-Джерси" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев.
В составе победителей дважды отличился Овечкин, также шайбы забросили Коннор Макмайкл, Дилан Строум, Майкл Сгарбосса. У "Нью-Джерси" отличились Александер Хольц и Эрик Хаула.
Российский нападающий также отметился одной голевой передачей. Таким образом, Овечкин продлил серию с набранными очками до девяти матчей. Наш хоккеист забросил 837-ю и 838-ю шайбы в НХЛ, по этому показателю он уступает только легендарному канадцу Уэйну Гретцки (894).
А ранее Александр Овечкин выразил надежду на допуск сборной России по хоккею до участия в Олимпиаде, которая состоится в Италии в 2026 году. Спортсмен назвал сложившуюся ситуацию "невесёлой".
ТАСС / AP / Michael Dwyer