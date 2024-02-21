До рекорда Гретцки осталось 56 голов: Результативная серия Овечкина в НХЛ увеличилась до восьми матчей

Клуб российского форварда Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Нью-Джерси" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев.

В составе победителей дважды отличился Овечкин, также шайбы забросили Коннор Макмайкл, Дилан Строум, Майкл Сгарбосса. У "Нью-Джерси" отличились Александер Хольц и Эрик Хаула.

Российский нападающий также отметился одной голевой передачей. Таким образом, Овечкин продлил серию с набранными очками до девяти матчей. Наш хоккеист забросил 837-ю и 838-ю шайбы в НХЛ, по этому показателю он уступает только легендарному канадцу Уэйну Гретцки (894).