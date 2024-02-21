В Херсонской области раскрыли деятельность британской организации, шпионившей для Киева

Кроме того, организация использовала для сбора разведданных украинских беженцев, проживающих на территории Британии, для получения разведывательной информации военно-политического характера через имеющиеся близкие связи в Херсонской области, уточнили в ФСБ. В настоящее время специалисты проверяют деятельность "Британского совета" в регионе и устанавливают всех сотрудничавших с конторой людей. Выяснилось, что под влияние организации попал россиянин — житель Новой Маячки Сергей Чебукин. По информации ФСБ, мужчина раньше разделял ультранационалистические взгляды. Однако он смог вовремя осознать, что его втягивают в преступную группировку, и обратился в полицию.