В Херсонской области раскрыли деятельность британской организации, шпионившей для Киева
ФСБ РФ выявила факты разведдеятельности "Британского совета" в интересах Киева
Правительственная организация "Британский совет" из Великобритании разведывала информацию в Херсонской области в интересах Киева. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.
"На территории Херсонской области вскрыта деятельность британской правительственной организации "Британский совет" (British Council), которая через подконтрольные ей организации осуществляла разведывательную деятельность в интересах киевского режима", — указано в сообщении.
Кроме того, организация использовала для сбора разведданных украинских беженцев, проживающих на территории Британии, для получения разведывательной информации военно-политического характера через имеющиеся близкие связи в Херсонской области, уточнили в ФСБ. В настоящее время специалисты проверяют деятельность "Британского совета" в регионе и устанавливают всех сотрудничавших с конторой людей. Выяснилось, что под влияние организации попал россиянин — житель Новой Маячки Сергей Чебукин. По информации ФСБ, мужчина раньше разделял ультранационалистические взгляды. Однако он смог вовремя осознать, что его втягивают в преступную группировку, и обратился в полицию.
А ранее Life.ru писал, что сотрудники ФСБ задержали двух жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) по делу о шпионаже в пользу Украины. Фигуранты уголовного дела собирали и передавали сотрудникам СБУ сведения о местах дислокации и маршрутах перемещения военной техники и личного состава ВС РФ.