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21 февраля, 07:21

Разработанный Турцией истребитель пятого поколения Kaan совершил первый полёт

Истребитель Kaan. Обложка © Wikipedia / Dimir

Истребитель Kaan. Обложка © Wikipedia / Dimir

Истребитель пятого поколения Kaan, разработанный в Турции, совершил первый полёт. Как пишет телеканал TRT, воздушное судно взлетело с авиабазы Мюртед неподалёку от Анкары и через некоторое время благополучно вернулось на аэродром.

Разработанный Турцией истребитель пятого поколения Kaan совершил первый полёт. Видео © X / Atilla

Изначально полёт планировался на конец декабря 2023 года, однако его перенесли из-за необходимости провести наземные тесты. Министерство национальной обороны Турции пока никак не комментировало факт полёта. Серийное производство самолёта планируется начать в 2028 году.

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Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил о желании Киева приобрести истребители Kaan. По словам дипломата, в ВСУ знают, где их применять.

Матвей Константинов
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