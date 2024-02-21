Разработанный Турцией истребитель пятого поколения Kaan совершил первый полёт
Истребитель Kaan. Обложка © Wikipedia / Dimir
Истребитель пятого поколения Kaan, разработанный в Турции, совершил первый полёт. Как пишет телеканал TRT, воздушное судно взлетело с авиабазы Мюртед неподалёку от Анкары и через некоторое время благополучно вернулось на аэродром.
Разработанный Турцией истребитель пятого поколения Kaan совершил первый полёт. Видео © X / Atilla
Изначально полёт планировался на конец декабря 2023 года, однако его перенесли из-за необходимости провести наземные тесты. Министерство национальной обороны Турции пока никак не комментировало факт полёта. Серийное производство самолёта планируется начать в 2028 году.
Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил о желании Киева приобрести истребители Kaan. По словам дипломата, в ВСУ знают, где их применять.