Истребитель пятого поколения Kaan, разработанный в Турции, совершил первый полёт. Как пишет телеканал TRT, воздушное судно взлетело с авиабазы Мюртед неподалёку от Анкары и через некоторое время благополучно вернулось на аэродром.

Разработанный Турцией истребитель пятого поколения Kaan совершил первый полёт. Видео © X / Atilla

Изначально полёт планировался на конец декабря 2023 года, однако его перенесли из-за необходимости провести наземные тесты. Министерство национальной обороны Турции пока никак не комментировало факт полёта. Серийное производство самолёта планируется начать в 2028 году.