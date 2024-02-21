Врачи советуют россиянам купить зонтик и похудеть в преддверии самого жаркого лета Врач Пивоварова посоветовала похудеть в преддверии рекордно жаркого лета 21 февраля, 07:32 Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Эксперты считают, что Россию в 2024 году ждёт рекордно жаркое лето. Врачи полагают, что "закалить" организм, чтобы он легче перенёс высокие температуры, не получится, но можно к аномальной жаре подготовиться. В частности, купить зонтики, шляпы и панамы, средства для защиты кожи, а ещё — похудеть.

Так, врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с Life.ru предупредил, что организмы россиян не рассчитаны на такое "большое" солнце, поэтому единственный способ спасаться от него — использовать все возможные средства. Например, закрывать поверхность кожи лёгкой одеждой, шляпами, мазаться кремами, постараться меньше бывать на открытом солнце, избавляться от излишнего ультрафиолета, потому что наша кожа к такому ультрафиолету не приспособлена.

"Сразу предупреждаю — вода с собой всегда, надо иметь воду. Употреблять желательно минеральную, не обычную питьевую. Зонтики, шляпы, что-нибудь лёгкое такое, что ограничит доступ избыточного ультрафиолета к телу, иначе будет плохо", — подчеркнул эксперт.

А доктор медицинских наук Оксана Пивоварова также советует перед рекордной жарой провести чекап организма и похудеть, если есть лишний вес.

Главное — снижение массы тела, в том числе с помощью спорта, контрастный душ для тонуса сосудов. Обязательно провериться, чтобы понимать, где слабые места организма. Иметь при себе препараты, бутылку воды. Оксана Пивоварова Доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения

Напомним, ранее эксперты спрогнозировали, что предстоящее лето станет в России самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Так, в июне температура может превысить климатическую норму на семь градусов. Жару в +35 °C прогнозируют в Москве, Калуге, Калининграде, Твери. Кроме того, тепловые рекорды ожидаются в регионах Урала, Сибири, Дальнего Востока, Поволжья и Северного Кавказа. Причина такой жары — явление Эль-Ниньо.

Авторы Андрей Горяничев