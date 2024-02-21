Врачи советуют россиянам купить зонтик и похудеть в преддверии самого жаркого лета
Врач Пивоварова посоветовала похудеть в преддверии рекордно жаркого лета
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Эксперты считают, что Россию в 2024 году ждёт рекордно жаркое лето. Врачи полагают, что "закалить" организм, чтобы он легче перенёс высокие температуры, не получится, но можно к аномальной жаре подготовиться. В частности, купить зонтики, шляпы и панамы, средства для защиты кожи, а ещё — похудеть.
Так, врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с Life.ru предупредил, что организмы россиян не рассчитаны на такое "большое" солнце, поэтому единственный способ спасаться от него — использовать все возможные средства. Например, закрывать поверхность кожи лёгкой одеждой, шляпами, мазаться кремами, постараться меньше бывать на открытом солнце, избавляться от излишнего ультрафиолета, потому что наша кожа к такому ультрафиолету не приспособлена.
"Сразу предупреждаю — вода с собой всегда, надо иметь воду. Употреблять желательно минеральную, не обычную питьевую. Зонтики, шляпы, что-нибудь лёгкое такое, что ограничит доступ избыточного ультрафиолета к телу, иначе будет плохо", — подчеркнул эксперт.
А доктор медицинских наук Оксана Пивоварова также советует перед рекордной жарой провести чекап организма и похудеть, если есть лишний вес.
Главное — снижение массы тела, в том числе с помощью спорта, контрастный душ для тонуса сосудов. Обязательно провериться, чтобы понимать, где слабые места организма. Иметь при себе препараты, бутылку воды.
Напомним, ранее эксперты спрогнозировали, что предстоящее лето станет в России самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Так, в июне температура может превысить климатическую норму на семь градусов. Жару в +35 °C прогнозируют в Москве, Калуге, Калининграде, Твери. Кроме того, тепловые рекорды ожидаются в регионах Урала, Сибири, Дальнего Востока, Поволжья и Северного Кавказа. Причина такой жары — явление Эль-Ниньо.