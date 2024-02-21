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21 февраля, 07:43

Вёл антироссийскую пропаганду: Администратора телеграм-канала из Читы задержали при выезде за границу

Силовики задержали жителя Читы по подозрению в госизмене в пользу Украины

Жителя Читы задержали по подозрению в государственной измене в пользу Украины, сообщили в пресс-службе Забайкальского управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Мужчину взяли, когда он пытался выехать за рубеж, чтобы обратиться в Посольство США за политическим убежищем.

Жителя Читы задержали за государственную измену в интересах Украины. Видео © ФСБ России

По данным следствия, с октября 2022 года читинец администрировал один из телеграм-каналов, контролируемый Службой безопасности Украины, где вёл антироссийскую пропаганду. Также он собирал и передавал иностранцам персональные данные военнослужащих и их родственников. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", расследование продолжается.

В Херсонской области раскрыли деятельность британской организации, шпионившей для Киева
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Ранее сотрудники ФСБ задержали двух жителей Луганской Народной Республики, которые в интересах Киева собирали данные о российских военнослужащих. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

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ФСБ России

Матвей Константинов
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