Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* признал тяжёлое положение ВСУ. Утверждается, что ВС РФ превосходят армию Незалежной как по численности, так и по вооружению, сообщает американское издание The Wall Street Journal.

"Кирилл Буданов*... признал тяжёлое положение украинских войск, которые уступают по численности и вооружению", — пишет газета со ссылкой на главу ГУР Минобороны Украины, который дал ей интервью.

Не так давно Буданов* уже заявлял, что для ВСУ на фронте складывается плохая ситуация. По его словам, промышленности Украины и западных поставок не хватает для обеспечения нужд армии страны.