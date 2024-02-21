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21 февраля, 07:53

Буданов* вновь открыто признал тяжёлое положение ВСУ

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* признал тяжёлое положение ВСУ. Утверждается, что ВС РФ превосходят армию Незалежной как по численности, так и по вооружению, сообщает американское издание The Wall Street Journal.

"Кирилл Буданов*... признал тяжёлое положение украинских войск, которые уступают по численности и вооружению", — пишет газета со ссылкой на главу ГУР Минобороны Украины, который дал ей интервью.

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Не так давно Буданов* уже заявлял, что для ВСУ на фронте складывается плохая ситуация. По его словам, промышленности Украины и западных поставок не хватает для обеспечения нужд армии страны.

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

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t.me / ChiefUkrDIU

Иван Косицын
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