Поражение Украины из-за отсутствия финансовой помощи со стороны союзников будет означать проигрыш Запада в борьбе с Россией. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

"Сегодня украинская армия существует лишь благодаря западной военной поддержке. В Киеве признают, что без неё ВСУ смогут продержаться 1–2 месяца", — подчеркнул дипломат в беседе с РИА "Новости".

Зарубежные спонсоры заявляли, что будут поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется, пояснил Галузин. Однако замглавы МИД заметил, что в настоящее время союзники высказываются более сдержанно — исходя из своих возможностей. Галузин напомнил, что в Конгрессе США продолжаются непростые дебаты относительно выделения Киеву нового пакета помощи на 60 миллиардов долларов. Украина стала для Запада "чемоданом без ручки, который нести тяжело, а бросить жалко", подчеркнул дипломат.

Кроме того, союзники Украины не хотят признать несбыточность мечты о нанесении России "стратегического поражения", ведь тогда придётся признать, что Запад потерпел фиаско в борьбе с РФ. Галузин пояснил, что США не особо заинтересованы в том, чтобы решить украинский конфликт мирным путём. По его словам, наибольшую выгоду из противостояния извлекает Вашингтон, поскольку большая часть выделяемых средств остаётся в Америке и стимулирует развитие их военно-промышленного комплекса.

Замглавы МИД РФ дополнил, что Украина за десять лет после Евромайдана превратилась в вымирающую и нищую территорию. В стране начался масштабный системный кризис, который заключается в бесконечном политическом хаосе, правовом нигилизме и разгуле ультранационализма, пояснил Галузин.