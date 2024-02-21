Почти три миллиона человек заявили о желании дистанционно проголосовать на выборах президента
Памфилова: Заявления на участие в ДЭГ на выборах подали 2,75 миллиона россиян
Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на грядущих президентских выборах на данный момент подали почти три миллиона россиян. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании комиссии. Заявки принимаются до 11 марта.
"Избирателями подано уже почти четыре миллиона заявлений. Избиратели 28 субъектов РФ, где будет применяться дистанционное электронное голосование на федеральной платформе, подали уже 2 миллиона 750 тысяч заявлений. Более 1 миллиона 250 тысяч заявлений подано нашими избирателями, которые в дни голосования решили воспользоваться технологией "Мобильный избиратель", — сказала она в ходе заседания избиркома.
Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Граждане смогут отдать голос за одного из четырёх кандидатов: действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди").
ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев