Киллера до сих пор разыскивают: Чуть не застреленный в Петербурге водитель находится на грани смерти

Пуля, которую киллер по ошибке выпустил в водителя петербургского юриста, прошла через затылок и застряла в районе лобной доли головного мозга. Об этом пишет "Mash на Мойке". На данный момент 42-летний Руслан остаётся в крайне тяжёлом состоянии с серьёзным внутричерепным ранением и отёком мозга. Угроза жизни сохраняется.