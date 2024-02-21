Киллера до сих пор разыскивают: Чуть не застреленный в Петербурге водитель находится на грани смерти
Пуля киллера, по ошибке выпущенная в водителя у школы, застряла в лобной доле
Пуля, которую киллер по ошибке выпустил в водителя петербургского юриста, прошла через затылок и застряла в районе лобной доли головного мозга. Об этом пишет "Mash на Мойке". На данный момент 42-летний Руслан остаётся в крайне тяжёлом состоянии с серьёзным внутричерепным ранением и отёком мозга. Угроза жизни сохраняется.
Для покушения киллер, предположительно, использовал пистолет Макарова. Следствие сделало такой вывод по гильзе, найденной у ворот роковой для 42-летнего Руслана гимназии. Стрелка ищут.
Напомним, утром 20 февраля у петербургской гимназии № 622 произошло покушение на убийство: киллер подошёл к водителю иномарки, который помогал детям выйти из автомобиля, и выстрелил ему в голову. По данным Life.ru, пострадавшим является приезжий из Узбекистана, который работает водителем у юриста. Предварительно, именно последний должен был стать жертвой стрелка. Возбуждено уголовное дело.
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