Депутат увидел попытку Джонсона напомнить о себе в запредельном ценнике на интервью

"Не уверен, конечно, что этот факт можно подтвердить... Но, с другой стороны, рейтинг популярности Бориса Джонсона уже давно упал до рекордно низкой отметки, он в принципе мало кому интересен, а тут такая новость может прозвучать. Если это так, то, значит, проблема с рейтингом популярности была не плохая, а совсем катастрофическая. Явно кто это сказал, предполагал, что весь мир о нём вспомнит, если Такер Карлсон это озвучит", — отметил парламентарий.