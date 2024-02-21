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21 февраля, 09:51

Депутат увидел попытку Джонсона напомнить о себе в запредельном ценнике на интервью

Депутат Говырин — о ценнике Джонсона за интервью: Его рейтинг уже давно упал

Такер Карлсон и Борис Джонсон. Обложка © Getty Images / Jason Koerner, Dan Kitwood

Такер Карлсон и Борис Джонсон. Обложка © Getty Images / Jason Koerner, Dan Kitwood

Депутат Госдумы Алексей Говырин не исключает, что бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, выставив миллионный ценник за интервью Такеру Карлсону, мог просто таким образом пытаться напомнить о себе.

"Не уверен, конечно, что этот факт можно подтвердить... Но, с другой стороны, рейтинг популярности Бориса Джонсона уже давно упал до рекордно низкой отметки, он в принципе мало кому интересен, а тут такая новость может прозвучать. Если это так, то, значит, проблема с рейтингом популярности была не плохая, а совсем катастрофическая. Явно кто это сказал, предполагал, что весь мир о нём вспомнит, если Такер Карлсон это озвучит", — отметил парламентарий.

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Напомним, ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал, что британский экс-премьер Борис Джонсон поставил ему условия, при которых согласится на интервью. Это был миллион долларов.

Ольга Годуненко
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