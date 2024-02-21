Директор школы в Москве пообещала помочь семье и одноклассникам умершего третьеклассника

Одноклассникам мальчика, который внезапно умер на уроке английского в Москве, окажут психологическую помощь. Директор школы № 2107 Елена Наумова раскрыла подробности произошедшего и принесла свои соболезнования родным и близким.

"20 февраля в нашей школе произошла трагедия. Ученик третьего класса, направляясь в кабинет на урок английского языка в сопровождении педагога, потерял сознание. Была незамедлительно вызвана скорая помощь. К сожалению, несмотря на усилия врачей и весь проведённый комплекс реанимационных мероприятий, спасти мальчика не удалось", — пояснила директор учебного заведения.

Наумова дополнила, что семье будет предложена всесторонняя помощь, в том числе психологическая, с привлечением специалистов Городского психолого-педагогического центра. Кроме того, в настоящее время специалисты проводят работу с одноклассниками мальчика.