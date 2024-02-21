Регион

Уведомления отключены

21 февраля, 09:51

Директор школы в Москве пообещала помочь семье и одноклассникам умершего третьеклассника

Директор школы Наумова: Семье умершего мальчика предложена всесторонняя помощь

Одноклассникам мальчика, который внезапно умер на уроке английского в Москве, окажут психологическую помощь. Директор школы № 2107 Елена Наумова раскрыла подробности произошедшего и принесла свои соболезнования родным и близким.

"20 февраля в нашей школе произошла трагедия. Ученик третьего класса, направляясь в кабинет на урок английского языка в сопровождении педагога, потерял сознание. Была незамедлительно вызвана скорая помощь. К сожалению, несмотря на усилия врачей и весь проведённый комплекс реанимационных мероприятий, спасти мальчика не удалось", пояснила директор учебного заведения.

Наумова дополнила, что семье будет предложена всесторонняя помощь, в том числе психологическая, с привлечением специалистов Городского психолого-педагогического центра. Кроме того, в настоящее время специалисты проводят работу с одноклассниками мальчика.

На Урале подростка нашли мёртвым на вечеринке с энергетиками и газом у девушки
На Урале подростка нашли мёртвым на вечеринке с энергетиками и газом у девушки

О трагедии в московской физико-математической школе № 2107 стало известно утром 21 февраля. Сообщалось, что третьеклассник внезапно умер прямо на уроке английского. Причины смерти ребёнка устанавливаются. Известно, что у мальчика было слабое здоровье, из-за чего он находился на очно-заочном обучении и редко посещал занятия.

Обложка ©

sch2107.mskobr.ru

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Дети
  • Образование
  • Общество
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров