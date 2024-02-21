В России предложили передавать конфискованное оружие на нужды СВО

Рабочая группа по вопросам спецоперации (СВО) направила доклад президенту России Владимиру Путину, в котором предложила, в частности, передавать конфискованное огнестрельное оружие на нужды военных, находящихся на фронте. Об этом сообщил глава рабочей группы Андрей Турчак.

"Предлагаем не утилизировать конфискованное огнестрельное оружие, а передавать его на нужды СВО. На передовой оно будет полезнее. Поддержка в этом вопросе есть, недавно обсуждали его с главой Росгвардии Виктором Золотовым", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, рабочая группа предложила освободить от последующего прохождения срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО. Также в докладе указаны ряд мер, направленных на упрощение процедур и обеспечение социальной поддержки семей участников спецоперации, включая освобождение от уплаты НДС для производителей БПЛА.