Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов HIMARS и 99 украинских беспилотников
За минувшие сутки российские средства ПВО сбили 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. Также на счету зенитчиков — уничтоженная управляемая авиационная бомба JDAM и множество беспилотников.
"Уничтожены 99 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная, Рубежное, Лисичанск Луганской Народной Республики, Ямполовка, Верхнеторецкое, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Пологи, Весёлое, Ульяновка, Васильевка Запорожской области и Новая Маячка Херсонской области", — рассказали в ведомстве.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении российскими десантниками пункта управления беспилотниками и склада с моторными лодками ВСУ. Цели находились на правом берегу Днепра, огонь вёлся из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б".
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