Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов HIMARS и 99 украинских беспилотников

За минувшие сутки российские средства ПВО сбили 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. Также на счету зенитчиков — уничтоженная управляемая авиационная бомба JDAM и множество беспилотников.

"Уничтожены 99 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная, Рубежное, Лисичанск Луганской Народной Республики, Ямполовка, Верхнеторецкое, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Пологи, Весёлое, Ульяновка, Васильевка Запорожской области и Новая Маячка Херсонской области", — рассказали в ведомстве.