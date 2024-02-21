Баллистическая ракета упала возле главы Минобороны Британии из-за неудачного запуска с атомной подлодки

ВМС Британии провели неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Trident II с атомной подлодки HMS Vanguard, на борту которой находился глава Минобороны Соединённого Королевства Грант Шэппс, наблюдавший за испытаниями. Об этом сообщает газета The Sun.

Инцидент произошёл во время учений 30 января у берегов Флориды. Позже была инициирована проверка обстоятельств случившегося.

"Ракета Trident дала резкую осечку и упала в океан в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки, с которой она была запущена... неудачный запуск... произошёл, когда министр обороны Грант Шэппс находился на борту HMS Vanguard, чтобы наблюдать за испытаниями", — отмечает издание.

Великобритания начала поисковую операцию по извлечению ракеты с морского дна. В Минобороны Британии указали, что во время пуска "произошла аномалия".

Ранее The Sun сообщал, что ВМС Великобритании готовятся впервые с 2016 года провести испытание МБР Trident II, пуск которой будет произведён с атомной подлодки в Атлантическом океане. Ракета должна была преодолеть около шести тысяч километров, прежде чем упасть в море между Бразилией и Западной Африкой. Предыдущий пуск такой ракеты с борта британской субмарины состоялся в 2016 году и завершился неудачей.