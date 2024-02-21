Сотни военных, танки и станция РЛС: Оглашены потери ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: На Донецком направлении ВСУ потеряли более 425 военных и два танка
На Донецком направлении за последние сутки российские военные улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 425 военных и два танка. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах насёленных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Раздоловка Донецкой Народной Республики", — сообщили в оборонном ведомстве.
Помимо живой силы и танков, украинские войска лишились четырёх боевых машин пехоты, двух боевых бронированных машин, гаубицы Д-30, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и 20 автомобилей. А в районе населённого пункта Маяки в ДНР был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Ранее журналист из США сделал страшный прогноз для Киева после потери Авдеевки. Также он отметил, что солдаты ВСУ жалуются на тотальную нехватку боеприпасов.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo