На Донецком направлении за последние сутки российские военные улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 425 военных и два танка. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах насёленных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Раздоловка Донецкой Народной Республики", — сообщили в оборонном ведомстве.

Помимо живой силы и танков, украинские войска лишились четырёх боевых машин пехоты, двух боевых бронированных машин, гаубицы Д-30, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и 20 автомобилей. А в районе населённого пункта Маяки в ДНР был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.