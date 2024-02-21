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21 февраля, 11:30

Сотни военных, танки и станция РЛС: Оглашены потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: На Донецком направлении ВСУ потеряли более 425 военных и два танка

На Донецком направлении за последние сутки российские военные улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 425 военных и два танка. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах насёленных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Раздоловка Донецкой Народной Республики", — сообщили в оборонном ведомстве.

Помимо живой силы и танков, украинские войска лишились четырёх боевых машин пехоты, двух боевых бронированных машин, гаубицы Д-30, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и 20 автомобилей. А в районе населённого пункта Маяки в ДНР был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

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Ранее журналист из США сделал страшный прогноз для Киева после потери Авдеевки. Также он отметил, что солдаты ВСУ жалуются на тотальную нехватку боеприпасов.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Никита Никонов
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