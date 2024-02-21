Регион

Уведомления отключены

21 февраля, 12:44

В МИД РФ подметили стремительное угасание оптимизма Запада по ситуации на Украине

Захарова: Мюнхенская конференция показала отсутствие оптимизма Запада по Украине

Запад стремительно теряет позитивный настрой по ситуации с украинским конфликтом, это показала унылая атмосфера Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"16–18 февраля состоялась 60-я Мюнхенская конференция по безопасности, которая свелась к обсуждению ситуации на Украине и дискуссиям о том, как избежать провала Вооружённых сил Украины (ВСУ). Обратили внимание на унылую атмосферу встречи. От былого оптимизма западников не осталось и следа", — указала Захарова.

Думали, будет легко: В НАТО признали главную ошибку по Украине
Думали, будет легко: В НАТО признали главную ошибку по Украине

А ранее в МИД РФ заявили, что поражение Киева будет означать проигрыш Запада в борьбе с Россией. По словам замглавы внешнеполитического ведомства Михаила Галузина, в настоящее время союзники не торопятся выделять новую помощь Украине и действуют исходя из своих возможностей. Незалежная, по словам дипломата, стала для Запада "чемоданом без ручки, который нести тяжело, а бросить жалко".

Обложка ©

Life.ru / Владимир Суворов

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Украина
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров