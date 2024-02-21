В МИД РФ подметили стремительное угасание оптимизма Запада по ситуации на Украине

Запад стремительно теряет позитивный настрой по ситуации с украинским конфликтом, это показала унылая атмосфера Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"16–18 февраля состоялась 60-я Мюнхенская конференция по безопасности, которая свелась к обсуждению ситуации на Украине и дискуссиям о том, как избежать провала Вооружённых сил Украины (ВСУ). Обратили внимание на унылую атмосферу встречи. От былого оптимизма западников не осталось и следа", — указала Захарова.