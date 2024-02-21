"Забрасывают что-то лёгкое": Врач объяснила, почему не хочется завтракать и как себя приучить к этому

Говорят, что правильный завтрак — залог хорошего дня, однако зачастую утром есть совсем не хочется. Поэтому, чтобы не уходить из дома голодным, многие ограничиваются чашкой кофе или бутербродом. Но это неправильно — утренний приём пищи запускает метаболические процессы в организме, соответственно, относиться к нему стоит внимательно.

Как объяснила диетолог Елена Соломатина, аппетита в начале дня нет потому, что всё идёт "не по плану" ночью — человек сильно наедается, а проснувшись, не хочет плотно завтракать. Врач призвала не перегружать организм перед сном, чтобы не "забрасывать в себя что-то лёгкое" утром.

"Это очень важно. Тогда утром, не обязательно сразу после пробуждения, человек захочет есть. Лучше всего есть за три-четыре часа до сна, чтобы хорошо поесть на завтрак. Если на ночь съесть большое количество сладкого, то процесс сбивается", — отметила эксперт в беседе с NEWS.ru, уточнив, что ужин должен быть без большого количества углеводов.

По словам специалиста, ещё одной причиной нежелания плотно завтракать может быть стресс.