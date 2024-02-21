Парламент Израиля утвердил решение, отвергающее "диктат" по созданию Палестины

По его данным, за соответствующий документ проголосовали 99 депутатов из 120. О единогласном утверждении резолюции кабмином Израиля стало известно 18 февраля. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что призыв мирового сообщества признать статус Палестины является "международным диктатом", и ему власти еврейского государства не станут подчиняться. Отметим, что Израиль появился на карте 75 лет назад на основании резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ГА ООН), которая предполагала и образование государства Палестина. Однако за прошедшие десятилетия оно так и не было образовано.