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21 февраля, 13:34

Парламент Израиля утвердил решение, отвергающее "диктат" по созданию Палестины

Израильский кнессет (парламент) принял решение правительства, которое отвергает "диктат" по формированию палестинского государства. Такое заявление в среду, 21 февраля, выпустило радио Kan.

По его данным, за соответствующий документ проголосовали 99 депутатов из 120. О единогласном утверждении резолюции кабмином Израиля стало известно 18 февраля. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что призыв мирового сообщества признать статус Палестины является "международным диктатом", и ему власти еврейского государства не станут подчиняться. Отметим, что Израиль появился на карте 75 лет назад на основании резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ГА ООН), которая предполагала и образование государства Палестина. Однако за прошедшие десятилетия оно так и не было образовано.

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Ранее Life.ru писал, что США в очередной раз заблокировали в СБ ООН резолюцию о прекращении огня в Газе. За инициативу Алжира проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, воздержалась только Британия. В результате Соединённые Штаты единственные выступили против резолюции.

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Никита Осипов
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