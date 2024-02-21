Женщину, кормившую ребёнка грудью в раздевалке, выгнали из московского фитнес-клуба

Маму, которая кормила своего ребёнка грудью в раздевалке, выгнали из фитнес-клуба World Class в Москве. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, на Татьяну пожаловалась одна из посетительниц заведения в Кунцеве. Она заявила на ресепшене, что ей неприятно смотреть, как посторонняя женщина в раздевалке кормит грудью своего малыша. Персонал встал на сторону возмущённой клиентки, а маму, приехавшую на фитнес с ребёнком, настоятельно попросили уйти из учреждения.

Сама Татьяна, которая является психотерапевтом по профессии, рассказала свою версию произошедшего. По её словам, администратор фитнес-клуба ворвалась в раздевалку и начала громко её отчитывать. Сотрудницу зала в Кунцеве не смущало, что малыш засыпал во время кормления, а сама женщина была голой. Татьяна заявила, что в моменте испытала сильное чувство вины и постаралась поскорее уйти из клуба.

Одна из сотрудниц фитнес-клуба, откуда выгнали кормившую грудью своего ребёнка женщину, отказалась комментировать инцидент. Видео © Telegram / SHOT

Женщина с детства приучает сына к физическому развитию, поэтому водит его в бассейн детского клуба World Class. Пострадавшая добавила, что представители фитнес-клуба после инцидента выразили ей сожаление и намекнули, что кормить ребёнка нужно было в специальной комнате, которой, по словам Татьяны, там не было. Персонал World Class не стал комментировать произошедшее. По их словам, у них нет таких полномочий. Однако позднее в соцсетях появилась информация, что теперь в клубе есть комната матери и ребёнка с пеленальным столиком. В соцсетях многие заступились за Татьяну. Пользователи поддерживают спортивную мамочку, которая стремится к подтянутому телу после родов и водит малыша на развивающие занятия. Они требуют извинений от руководства фитнес-клуба и пожизненного бесплатного VIP-абонемента для девушки с ребёнком.