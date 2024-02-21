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21 февраля, 14:31

Шмыгаль признал невыгодное положение ВСУ и преимущество России в воздухе

Премьер Украины Шмыгаль признал невыгодное положение ВСУ на фронте

ВСУ находятся в невыгодном положении на фронте, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По словам главы правительства Незалежной, Россия в настоящее время имеет преимущество в воздухе.

"На прошлой неделе Российская армия сбросила на Авдеевку тысячи корректируемых авиабомб. К сожалению, поставки снарядов от стран-партнёров сократились и в январе поставки снарядов украинской армии значительно меньше того, что было до сих пор", — сказал он в интервью телеканалу NHK.

Премьер добавил, что на данный момент Украине крайне важно получить ракеты большой дальности, чтобы "атаковать склады и командные пункты Российской армии в тылу". Именно отсутствие такого вооружения — одна из причин нынешних проблем ВСУ, считает он.

"Выровнять" дефицит вооружений, продолжил Шмыгаль, Киев пытается за счёт в том числе беспилотников собственного производства. Однако решающая роль возлагается именно на ракеты.

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли на Авдеевском направлении до 450 военных
Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли на Авдеевском направлении до 450 военных

Ранее очевидные проблемы у ВСУ признал и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. По его словам, ВС РФ превосходят противника и численно, и по вооружению.

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Bogdan Cristel

Матвей Константинов
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