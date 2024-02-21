Шмыгаль признал невыгодное положение ВСУ и преимущество России в воздухе

ВСУ находятся в невыгодном положении на фронте, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По словам главы правительства Незалежной, Россия в настоящее время имеет преимущество в воздухе.

"На прошлой неделе Российская армия сбросила на Авдеевку тысячи корректируемых авиабомб. К сожалению, поставки снарядов от стран-партнёров сократились и в январе поставки снарядов украинской армии значительно меньше того, что было до сих пор", — сказал он в интервью телеканалу NHK.

Премьер добавил, что на данный момент Украине крайне важно получить ракеты большой дальности, чтобы "атаковать склады и командные пункты Российской армии в тылу". Именно отсутствие такого вооружения — одна из причин нынешних проблем ВСУ, считает он.

"Выровнять" дефицит вооружений, продолжил Шмыгаль, Киев пытается за счёт в том числе беспилотников собственного производства. Однако решающая роль возлагается именно на ракеты.

Ранее очевидные проблемы у ВСУ признал и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. По его словам, ВС РФ превосходят противника и численно, и по вооружению.