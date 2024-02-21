Регион

Уведомления отключены

21 февраля, 11:31

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли на Авдеевском направлении до 450 военных

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли на Авдеевском направлении до 450 военных, а также танк, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град" и гаубицу Д-30. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в среду, 21 февраля.

По данным ведомства, подразделения группировки российских войск "Центр" заняли более выгодные позиции и поразили 24-ю, 53-ю механизированные, 59-ю мотопехотную и 3-ю штурмовую бригады ВСУ у Розовки и Водяного в ДНР.

"Отражены семь контратак украинских формирований в районах населённых пунктов Ласточкино, Кирово и Первомайское Донецкой Народной Республики", — добавили в Минобороны РФ.

"До мурашек": Российский штурмовик поделился эмоциями от установки флага на Администрации Авдеевки
"До мурашек": Российский штурмовик поделился эмоциями от установки флага на Администрации Авдеевки

Как сообщал Life.ru, ВС РФ освободили Авдеевку 17 февраля. Президент РФ Владимир Путин заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу и поздравил военных с победой. Глава государства заметил, что ВСУ буквально бежали из города. Минобороны опубликовало видео установки флага РФ на здании администрации населённого пункта. 21 февраля ведомство отчиталось о награждении начальником Генштаба отличившихся в операции бойцов.

Обложка ©

Getty Images / Ozge Elif Kizil

Никита Осипов
  • Новости
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров