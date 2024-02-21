Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли на Авдеевском направлении до 450 военных

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли на Авдеевском направлении до 450 военных, а также танк, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град" и гаубицу Д-30. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в среду, 21 февраля.