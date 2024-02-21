Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли на Авдеевском направлении до 450 военных
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли на Авдеевском направлении до 450 военных, а также танк, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град" и гаубицу Д-30. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в среду, 21 февраля.
По данным ведомства, подразделения группировки российских войск "Центр" заняли более выгодные позиции и поразили 24-ю, 53-ю механизированные, 59-ю мотопехотную и 3-ю штурмовую бригады ВСУ у Розовки и Водяного в ДНР.
"Отражены семь контратак украинских формирований в районах населённых пунктов Ласточкино, Кирово и Первомайское Донецкой Народной Республики", — добавили в Минобороны РФ.
Как сообщал Life.ru, ВС РФ освободили Авдеевку 17 февраля. Президент РФ Владимир Путин заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу и поздравил военных с победой. Глава государства заметил, что ВСУ буквально бежали из города. Минобороны опубликовало видео установки флага РФ на здании администрации населённого пункта. 21 февраля ведомство отчиталось о награждении начальником Генштаба отличившихся в операции бойцов.
Getty Images / Ozge Elif Kizil