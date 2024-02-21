"До мурашек": Российский штурмовик поделился эмоциями от установки флага на Администрации Авдеевки
Боец назвал историческим моментом установку флага РФ на Администрации Авдеевки
Командир штурмовой группы, водрузившей флаг России на Администрации Авдеевки, назвал это историческим моментом. По словам бойца с позывным Артист, у его подразделения не было такой задачи: военнослужащие просто зачищали квартал и в какой-то момент вышли к тому самому зданию.
Российский штурмовик поделился эмоциями от установки флага на Администрации Авдеевки. Видео © Telegram / Минобороны России
"Конечно, флаг мы с собой не носим. Вышли на командование, попросили доставить... Триколор был сброшен с "мавика" [дрона], после чего мы его повесили. Чувствуется, что [это был] исторический момент, прям до мурашек", — поделился боец.
Напомним, Российская армия освободила Авдеевку 17 февраля. Президент России Владимир Путин заслушал соответствующий доклад министра обороны Сергея Шойгу, после чего поздравил бойцов с победой. Глава государства заметил, что ВСУ буквально бежали из города. Позднее Минобороны опубликовало видео установки флага РФ на здании администрации населённого пункта. А сегодня, 21 февраля, ведомство отчиталось о награждении начальником Генштаба отличившихся в операции военнослужащих.
Telegram / Минобороны России