"До мурашек": Российский штурмовик поделился эмоциями от установки флага на Администрации Авдеевки

Командир штурмовой группы, водрузившей флаг России на Администрации Авдеевки, назвал это историческим моментом. По словам бойца с позывным Артист, у его подразделения не было такой задачи: военнослужащие просто зачищали квартал и в какой-то момент вышли к тому самому зданию.

"Конечно, флаг мы с собой не носим. Вышли на командование, попросили доставить... Триколор был сброшен с "мавика" [дрона], после чего мы его повесили. Чувствуется, что [это был] исторический момент, прям до мурашек", — поделился боец.